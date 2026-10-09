Haberler Gündem Çobanlıktan fizik profesörlüğüne Çobanlıktan fizik profesörlüğüne Çobanlık yaparken zekasını fark eden birkaç öğretmenin destekleriyle açılan eğitim yolu Denizli Acıpayam’lı Hüseyin’i Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ne kadar götürür... İşte Büyük fizikçi Albert Einstein’ın teorisinde eksikler bulan, bugün kullanılan sesli komut programlarının temelini atan Türk fizikçi ve bilim insanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz’ın ibret alınacak hikayesi... HÜSEYİN KILIÇ









Hüseyin Yılmaz, 1924 yılında Acıpayam'a bağlı Yumrutaş köyünde yoksulluğa açtı gözlerini. Henüz 4 yaşındayken annesi Rukiye hanımı kaybetti. Talihini değiştirmeye okul çağında karar verdi. Köyden çıktı Acıpayam'a yani ilçeye gitti. Okula başlamak için babasının tanıdığı bir fırıncıya velisi olmasını teklif etti... Babası bu haberi alınca Hüseyin'i kolundan tuttuğu gibi köye geri getirdi. Küçük Hüseyin köye dönünce ne kadar istese de okula gidemedi. Eğitim almadı ama bilime olan ilgisi giderek büyüdü... Köye gelen kamyonlar onu çok etkiliyordu. Uçakların pervaneleri ve motorları en büyük ilgi alanları arasına girmişti. Daha onlu yaşlarda kendi kendine makineler hayal ediyor, tasarımlar yapıyordu. 11 yaşında babası vefat etti, ablası ve eniştesiyle yaşamaya başladı. Okula gitmek istiyordu ama bir türlü izin alamıyordu. Hatta bazı günler evden kaçıp şehir merkezinde buluyordu kendisini... Her seferinde kulağından çekilip köye getiriliyordu. Bir gün canına 'tak' etti. Hüseyin, amcasının yanına kaçtı. HAYATINI DEĞİŞTİREN GAZETE

Küçük Hüseyin'in kötü talihini değiştiren hikayesi ise 1936 yılında yazılacaktı. O gün Acıpayam'da görevli öğretmenlerin pikniğe gitmişti. Bu sırada keçilerini otlatan küçük çobanı gördüler. Yanlarına davet edip çay ikram ettiler. İsmini sorunca ürkek sesiyle yanıt verdi: Benim adım Hüseyin. Sohbet sırasında öğretmenlerden biri yanındaki gazeteyi küçük çobana uzatır. "Al bakalım, şurayı bir oku." Der Çocuk gazeteye elini uzatmaz. Başını öne eğer. Sadece susar. Çünkü 12 yaşındadır ama henüz okuma yazma bilmemektedir, utanır. Öğretmenler bu kez yaşını ve neden okula gitmediğini sorar, aldıkları cevaplarla daha da üzülürler. Küçük çocukla bir süre sohbet eden öğretmenler, Hüseyin'de farklı bir ışık görmüşlerdir.

ŞAN ONUN YÜZÜNE GÜLDÜ

Henüz okuma yazma bilmeyen 12 yaşındaki Hüseyin Yılmaz ile gerçekleştirdikleri kısacık sohbetten onun deha olabileceğini anlamışlardır. Orada bulunan öğretmenler Hüseyin'in eğitim alabilmesi için işbirliği yaparlar. Böylelikle Denizli'de yatılı bir şekilde okumaya başlar. Öğrenim hayatına hızlı bir giriş yapan Hüseyin, matematiğe oldukça meraklıdır. Matematik yarışmalarına katılır. Öğretmenleri vesilesiyle keşfedilen Hüseyin Yılmaz, bundan böyle büyük bir yıldız olarak Dünya tarihine geçecek çalışmalara imza atar. 4 yaşında annesini, 11 yaşında babasını toprağa vermiş bir yetim. Okula gitmek için defalarca şehre kaçmış, her seferinde kulağından tutulup köye geri getirilmiş bir Anadolu çocuğu Hüseyin sonunda okuyacağı için çok heyecanlı ve bir o kadar isteklidir. Halası beline kuşak bağlar, yanına yolluk verir. Eline de bir oğlak tutuşturur. Hüseyin bu oğlağı köy pazarında satar ve kamyona binip Denizli'ye gider. KARŞISINA BİR ŞANS DAHA ÇIKTI

Bindikleri kamyonun sahibi Denizli'nin varlıklı iş insanlarından Ali Rıza Kaşıkçı'ya aittir. Kaşıkçı ailesinin çocukları olmuyordur. Kanı da Hüseyin'e ısınır ve der ki: Okumayı bırak. Sana sahip çıkayım, fabrikada iş vereyim. Hüseyin, bu işi kabul etmez. Okuyamazsam gelirim der. Ali Rıza Bey bu cevaptan çok etkilenir. Hüseyin'in eğitim masraflarını üstlenir. Einstein'a kafa tutmaya kadar giden eğitim hayatı da böyle başlar. Lisede matematiğe merak saran Hüseyin'e ilerleyen süreçte katıldığı bir matematik yarışmasında kitap hediye edilir. Hüseyin ise boş durmayıp o kitabı bir gece içerisinde bitiriverir. Ertesi sabah ilk iş olarak Fen Bilgisi öğretmeninin yanına uğrar Hüseyin. Okuduğu kitapta "bir eksiklik" olduğunu ve Eksikliğin Görecelilik Teorisi hakkında olduğunu anlatır. Hüseyin'in Fen Bilgisi öğretmeni, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kendisinin hocalığını da yapmış olan fizik profesörü Nusret Kürkçüoğlu'na bir mektup yazar. Kürkçüoğlu ise bu durumdan etkilenir ve Hüseyin'in liseyi bitirdiği anda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği Bölümü'ne gelmesini talep eder.