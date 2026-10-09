Yeni Parti’nin küskünleri CHP’ye yeşil ışık yaktı

CHP'den kopuşları hızlandırmak için yerel örgüt yöneticilerine vaat üstüne vaat verdiği ve bu yolla kendi safına çektiği öne sürülen Yeni Parti cephesinde işler sarpa sardı. Partide devam eden kongre süreci, kurucu ilçe başkanları açısından adeta hezimete dönüştü.

CHP İLE TEMASTALAR

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in kendi açıkladığı verilere göre, birden fazla adayın yarıştığı ilçelerin yüzde 47'sinde kurucu ilçe başkanları koltuğunu kaybetti. Söz konusu tablo, partide yeni bir krizin de tetikçisi oldu. Verilen sözler üzerine CHP'den istifa etmelerine rağmen kısa süre içerisinde Yeni Parti'deki makamlarını kaybeden birçok yerel örgüt yöneticisinin pişmanlık yaşadığı iddia ediliyor. CHP'li kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Yeni Parti kongrelerinde seçimi kaybeden çok sayıda isim, yeniden eski partilerine dönebilmek için şimdiden CHP yöneticileriyle temasa geçti. Yeni Parti kongrelerinin görünenden çok daha sancılı geçtiğini öne süren CHP'li kaynaklar, ilerleyen süreçte CHP'ye geri dönüşlerin hızlanabileceğini, bu tablonun yalnızca yerelde değil, milletvekilleri bazında da görülebileceğini savunuyor. Yeni Parti'de il başkanlığı seçimlerinin de gergin bir atmosferde geçmesi bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'e zehir zemberek sözlerle yüklenip, değişiklik çağrısı yapması, Antalya Kurucu İl Başkanı Nail Kamacı'nın ise "yığma üye" skandalını ortaya çıkarıp rakiplerini suçlaması, partideki gerginlik yaratmıştı.