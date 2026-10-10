Başkan Erdoğan: 'İlim Yayma'nın mücadelesi, eğitim mücadelesidir'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 'İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması' programında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İlim Yayma'nın tarihi Türkiye'nin tarihi. İlim Yayma Ruhu yeni nesillere aktarılmalıdır, İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluş felsefesi Türkiye'nin varolma felsefesidir. İlim Yayma, İmam Hatip liselerinin yeniden açılmasında önemli bir misyonu yerine getirmiştir. İlim Yayma Anadolu'dan İstanbul'a gelen gençlere burs olanağı sağlamış, gençlerin yetişmesinde rol oynamıştır.

75 sene evvel 68 inanmış yüreğin toprağa diktiği mütevazi fidan, Cenab-ı Allah'ın inayetiyle bugün görkemli bir çınara dönüşmüştür

Biz, tarihinden ilham alan güç alan karaktere sahibiz. Bizim en büyük hazinemiz insandır, en büyük mirasımız vatanını ve milletini tutkuyla seven iyi yetişmiş gençler olacaktır. İnsan yetiştirmek, sabır ve emek isteyen uzun soluklu bir uğraştır.

TEKNO-OLİGARKLAR VURGUSU: HEDEF KİTLELERİ GENÇLERİMİZ

Teknolojinin değiştiği günümüz dünyasında gelecekte gençlerimizin maneviyatını nasıl koruyacağız? Teknolojinin hayatımız üzerindeki etkisi her geçen gün büyüyor. Yapay zeka ile hayatımızda köklü değişiklikler yaşanıyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler, bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu gösteriyor.

Tekno-oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz, TEKNOFEST gençliği olacaktır. elbette İlim Yayma gençliği olacaktır. Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini gençlerimiz oluşturuyor.