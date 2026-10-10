Sosyal medya fiyaskoları

Beslenme uzmanları bu tartışmada her iki tarafın da haklı ve haksız yönleri olduğunu söylüyor. Doğal ve işlenmemiş yağların dengeli beslenmenin ayrılmaz parçası olduğu doğru; ancak gözden kaçırılmaması gereken temel kural kalori dengesi. İşlenen et risk saçıyor.

KIRMIZI ET GERÇEĞİ

Kırmızı et, sosyal medyada en çok yanılgı yaratan konulardan biri. İçerik üreticileri, etin tek başına kanser yapmadığını, asıl tehlikenin yüksek ısıda pişirmek ile salam, sosis gibi işlenmiş ürünleri tüketmek olduğunu iddia ediyor. Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası kanser araştırma kurumları, işlenmiş etleri kesin kanserojen sınıfında değerlendirirken işlenmemiş kırmızı eti daha alt bir risk grubunda tutuyor. Araştırmalar, açık alevde pişen ve kömürleşen etlerde oluşan zararlı maddelerin DNA yapısını bozabileceğini doğruluyor. Güneş ışığı ve D vitamini ilişkisi hassas bir dengede duruyor. Güneşten kaçınmanın D vitamini eksikliğine yol açtığı ve kemik sağlığını olumsuz etkilediği bilinen bir gerçek. Uzun süreli güneşlenmek D vitamini seviyesini daha fazla artırmadığı gibi cildin erken yaşlanmasına ve kanser riskinin tırmanmasına yol açıyor.

KAHVALTI YAPILMALI MI?

"Kahvaltı günün en önemli öğünüdür" anlayışı da bu değişimden nasibini alıyor. Klinik çalışmalar ve geniş kapsamlı analizler, kahvaltıyı atlamanın metabolizmayı yavaşlatmadığını ve doğrudan kilo alımına neden olmadığını gösteriyor. Önemli olan sabah ne zaman yendiği değil, gün boyunca toplam alınan kalori.