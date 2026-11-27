KPSS Ortaöğretim branş sıralaması sorgulama ekranına ulaşmak için: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi

KPSS BRANŞ SIRALAMASI ATAMALARDA GEÇERLİ Mİ?

ÖSYM tarafından yayımlanan branş bazında sıralama bilgileri, adayların kendi alanlarındaki başarı durumlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanıyor. Ancak bu sıralamalar resmi belge niteliği taşımıyor ve yerleştirme işlemlerinde doğrudan kullanılmıyor. Kamu kurumlarına yapılacak atama ve yerleştirmelerde adayların KPSS puanları ile ÖSYM sisteminde kayıtlı resmi eğitim bilgileri esas alınıyor. Bu nedenle adayların branş sıralamalarını tercih sürecine yardımcı bir gösterge olarak değerlendirmesi gerekiyor.