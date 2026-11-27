2026 KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralama verileri, sınava katılan adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişilebilen branş sıralamaları, adayların kendi alanlarındaki başarı durumlarını ve diğer adaylar arasındaki yerlerini görmelerine olanak sağlıyor. Tercih sürecine hazırlanan binlerce kişi, KPSS puanlarıyla birlikte branş sıralamalarını da inceleyerek atanma ihtimallerini değerlendirmeye başladı. Peki, KPSS ortaöğretim branş sıralaması nasıl sorgulanır, ÖSYM branş bazında sıralama ekranına nereden ulaşılır? İşte detaylar…
KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI 2026 AÇIKLANDI!
2026 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı. Böylece adaylar, kendi alanlarında sınava giren diğer katılımcılar arasındaki başarı sıralamalarını görüntüleme imkanı buldu. Tercih sürecine hazırlanan binlerce kişi, güncel branş sıralamalarını inceleyerek başarı durumları hakkında bilgi edinmeye başladı.
ÖSYM KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
KPSS Ortaöğretim branş sıralamasını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek. Adayların sıralama bilgilerine ulaşabilmeleri için https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yapmaları ve T.C. kimlik numaraları ile aday şifrelerini kullanmaları gerekiyor.
KPSS Ortaöğretim branş sıralaması sorgulama ekranına ulaşmak için: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi
KPSS BRANŞ SIRALAMASI ATAMALARDA GEÇERLİ Mİ?
ÖSYM tarafından yayımlanan branş bazında sıralama bilgileri, adayların kendi alanlarındaki başarı durumlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanıyor. Ancak bu sıralamalar resmi belge niteliği taşımıyor ve yerleştirme işlemlerinde doğrudan kullanılmıyor. Kamu kurumlarına yapılacak atama ve yerleştirmelerde adayların KPSS puanları ile ÖSYM sisteminde kayıtlı resmi eğitim bilgileri esas alınıyor. Bu nedenle adayların branş sıralamalarını tercih sürecine yardımcı bir gösterge olarak değerlendirmesi gerekiyor.