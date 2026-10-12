Egeli ihracatçılar Fas’a çıkarma yapacak

Demir ve demirdışı metaller ve maden ihracatçıları, Fas'ın ev sahibi olduğu Dünya Futbol Kupası'nda ilk kazanlar olmak için Fas'a sektörel ticaret heyeti düzenliyorlar. Fas, 2030 yılında FIFA Dünya Kupası'na İspanya ve Portekiz'le birlikte ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Fas'ta stadyum, ulaşım, konaklama ve altyapı yatırımları hız kazandı. Bu pastadan büyük dilimi almak isteyen Egeli demir ve maden ihracatçıları Fas'a iki sektörel ticaret heyetini arka arkaya gerçekleştirecekler.

HEDEF 100 MİLYON DOLAR

Türk doğal taş sektörü Fas'ın doğal taş ithalatından yüzde 21,3 pay aldığını vurgulayan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, "2025 yılında Fas'ın doğal taş ithalatı 204 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, Türkiye'den yaptığı doğal taş ithalatı 43,5 milyon dolara ulaştı. Türkiye, yüzde 21,3'lük pazar payıyla Fas'ın doğal taş tedarikinde önemli bir konumda bulunuyor. Düzenlenen ticaret heyetiyle Türkiye'nin mevcut pazar payını artırmayı ve ihracatımızı 100 milyon dolara çıkarmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 12-15 Kasım 2026 tarihleri arasında Fas'a "Sektörel Ticaret Heyeti" yaparken, Ege Maden İhracatçıları Birliği 13-16 Kasım 2026 tarihlerinde Fas'a ihracatımızı artırmak için mesaide olacak. Türkiye'nin Fas'a ihracatının 2025 yılında yüzde 27'lik artışla 3 milyar 85 milyon dolardan 3 milyar 909 milyon dolara çıktığı bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı M. Fatih Uysal, Fas'ın Dünya Kupası nedeniyle yapacağı yeni altyapı yatırımlarının, Türk demir ve demirdışı metaller sektörümüz açısından önemli tedarik ve iş birliği fırsatları oluşturacağına inandıklarını dile getirdi.