Maça Kızı’nın kraliçesi Ayla Emiroğlu vefat etti

Uzun süredir Parkinson hastalığı ile mücadele eden Maça Kızı markasının kurucusu Ayla Emiroğlu'nun vefatı, Bodrum'da ve uluslararası turizm camiasında büyük üzüntüye neden oldu. 1977'de mütevazı bir pansiyonla başladığı yolculuğunda Türkbükü'nü uluslararası jet sosyetenin gözde adreslerinden birine dönüştüren Emiroğlu, İstanbul Bebek'te düzenlenen cenaze töreninin ardından, yıllarca iz bıraktığı Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı. Bodrum'un bir zamanlar sakin sahil kasabalarından biri olan Türkbükü, yıllar içinde dünyanın dört bir yanından gelen ünlülerin, iş insanlarının ve uluslararası jet sosyetenin buluşma noktalarından birine dönüştü. Bu değişimin hikâyesinde adı en çok öne çıkanlardan biri ise Ayla Emiroğlu'ydu. Bugün, dünyaca tanınan Maça Kızı markasının temellerini atan Emiroğlu, ardında dünya ve Türkiye sosyetesinin tanıdığı lüks bir otelden öte Bodrum turizminin dönüşümüne eşlik eden bir girişimcilik hikayesi bıraktı.
BİR MARKADAN FAZLASI
Ayla Emiroğlu'nun hikayesi, Bodrum'un turizm tarihindeki önemli dönüşümlerden birini de anlatıyor. 1970'lerin Bodrum'u ile bugün dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çeken Bodrum arasında büyük fark var. O değişimde turizm yatırımları kadar, bölgeyi benimseyen ve burada kendi işini kuran girişimcilerin de payı bulunuyor. Emiroğlu'nun öyküsünü farklı kılan ise bir markayı yalnızca büyütmekle kalmayıp ona bir karakter kazandırmasıydı. Bir pansiyonun kapısına asılan Maça Kızı tabelası, yıllar sonra uluslararası turizm dünyasının tanıdığı bir isme dönüştü.
1977'DE BAŞLAYAN ÖYKÜ
Ayla Emiroğlu'nun Bodrum hikayesi 1977 yılında başladı. Bodrum çarşısında bir pansiyon kiralayarak işletmeciliğe adım atan Emiroğlu, o yıllarda bugünkü uluslararası turizm markasının temellerini attığının belki de farkında değildi. İşletmesinin adını seçerken arkadaşlarının bir benzetmesinden yola çıktı. Kendisine iskambil kağıtlarındaki maça kızını yakıştıran dostlarının bu esprisi, zamanla Bodrum'un en tanınmış markalarından birinin adına dönüştü. Önce Bodrum çarşısında, ardından Gümbet'te işletmecilik yaptı. Bir süre ABD'de yaşayan oğlunun yanına gitse de Bodrum'dan uzak kalamadı. Türkiye'ye döndüğünde Gölköy'de bir plaj işletmesi açtı. Zamanla konaklama ve gastronomiyi bir araya getiren bu girişim, Türkbükü'nde yeni bir kimlik kazandı. Küçük bir pansiyonla başlayan hikaye, yıllar içinde dünyanın farklı ülkelerinden konukları ağırlayan bir turizm markasına dönüştü.
TÜRKBÜKÜ'NÜ TANITTI
Yıllar içinde dünyaca ünlü isimleri, sanatçıları ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerini ağırlayan otel, yalnızca denize sıfır konumu ve konaklama olanaklarıyla değil, kendine özgü atmosferiyle de tanındı. Gastronomisi, hizmet anlayışı ve kendine has sosyal ortamıyla Bodrum'un uluslararası ölçekte tanınan adreslerinden biri haline gelerek Türkbükü'nün lüks turizmle özdeşleşmesinde etkili oldu. Bodrum'un yalnızca Türkiye'de değil, dünya turizminde de bilinen bu markanın başlangıç noktasında ise büyük yatırımlardan önce bir pansiyon açmaya cesaret eden bir kadın girişimci vardı. Ayla Emiroğlu'nun oğlu Sahir Erozan, annesinin yarattığı markayı uluslararası ölçekte büyütürken Washington yıllarından gelen bağlantıları ile dünyanın bir parçası haline getirdi. yıllar içinde sanat, müzik, moda ve iş dünyasından isimlerin bir araya geldiği seçkin bir buluşma adresine dönüştü.
SOSYETENİN GÖZDE OTELİ
Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, 2013'te Maça Kızı'na ortak oldu. Şahenk'in oteli sevdiği ve ortaklık görüşmelerinin bir süredir devam ettiği dönemin basınına yansımıştı. Artık kendisi yalnızca bir konuk değil, markanın iş dünyasındaki bir parçası oldu. Ünlü iş insanlarından Ali Koç, Suzan Sabancı, Levent Kızıl, İpek Kıraç, Nejdet Ayaydın gibi isimler de bilhassa yazın Maça Kızı'na giden ünlü patronlar olarak göze çarpıyor.
BODRUM'DA DEFNEDİLDİ
Ayla Emiroğlu Doğup büyüdüğü Bebek'ten Bebek Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından çok sevdiği Bodrum'a uğurlandı. İkindi namazını müteakip Türkbükü Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Emiroğlu yıllarını verdiği ve adıyla özdeşleşen çok sevdiği Bodrum'da toprağa verildi.
DÜNYACA ÜNLÜ KONUKLARI AĞIRLADI
MICK JAGGER Rolling Stones'un efsanevi solisti Mick Jagger ile o dönemki eşi Bianca Jagger, Maça Kızı'nın Bodrum'un henüz bugünkü kadar popüler olmadığı yıllara uzanan ünlü konukları arasındaydı.
ARETHA FRANKLIN Soul müziğin efsanevi sesi Aretha Franklin de Maça Kızı'nın tarihine adını yazdıran simlerden biriydi.
AHMET ERTEGÜN Atlantic Records'un kurucu isimlerinden, müzik dünyasının en güçlü Türk kökenli figürlerinden Ahmet Ertegün, Bodrum'un uluslararası çevrelerce keşfedilmesinde önemli rol oynadı.
KATE MOSS İngiliz süpermodel Kate Moss, Maça Kızı'nın yıllar içinde çektiği uluslararası yıldızlar arasında yer aldı.
NAOMI CAMPBELL Dünyaca ünlü süpermodel Naomi Campbell da Bodrum'un ve Maça Kızı çevresinin müdavimi olan yıldız isimler arasında anılıyor.