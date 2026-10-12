Maça Kızı’nın kraliçesi Ayla Emiroğlu vefat etti

Uzun süredir Parkinson hastalığı ile mücadele eden Maça Kızı markasının kurucusu Ayla Emiroğlu'nun vefatı, Bodrum'da ve uluslararası turizm camiasında büyük üzüntüye neden oldu. 1977'de mütevazı bir pansiyonla başladığı yolculuğunda Türkbükü'nü uluslararası jet sosyetenin gözde adreslerinden birine dönüştüren Emiroğlu, İstanbul Bebek'te düzenlenen cenaze töreninin ardından, yıllarca iz bıraktığı Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı. Bodrum'un bir zamanlar sakin sahil kasabalarından biri olan Türkbükü, yıllar içinde dünyanın dört bir yanından gelen ünlülerin, iş insanlarının ve uluslararası jet sosyetenin buluşma noktalarından birine dönüştü. Bu değişimin hikâyesinde adı en çok öne çıkanlardan biri ise Ayla Emiroğlu'ydu. Bugün, dünyaca tanınan Maça Kızı markasının temellerini atan Emiroğlu, ardında dünya ve Türkiye sosyetesinin tanıdığı lüks bir otelden öte Bodrum turizminin dönüşümüne eşlik eden bir girişimcilik hikayesi bıraktı.

BİR MARKADAN FAZLASI

Ayla Emiroğlu'nun hikayesi, Bodrum'un turizm tarihindeki önemli dönüşümlerden birini de anlatıyor. 1970'lerin Bodrum'u ile bugün dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çeken Bodrum arasında büyük fark var. O değişimde turizm yatırımları kadar, bölgeyi benimseyen ve burada kendi işini kuran girişimcilerin de payı bulunuyor. Emiroğlu'nun öyküsünü farklı kılan ise bir markayı yalnızca büyütmekle kalmayıp ona bir karakter kazandırmasıydı. Bir pansiyonun kapısına asılan Maça Kızı tabelası, yıllar sonra uluslararası turizm dünyasının tanıdığı bir isme dönüştü.