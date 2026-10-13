Başkan Erdoğan'dan fon açıklaması: Bedelini ödeyecekler

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabine Toplantısı, Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştiridi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 20 dakika sürdü. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamalarında, "Manisa'da meydana gelen kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kabinemizin 73. toplantısını tamamlamış bulunuyoruz. Bölgemizde yaşanan ve bizleri de etkileyen gelişmeler hakkında kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Son günlerde ülke gündemini meşgul eden fon meselesini de ele aldık" ifadelerini kullandı.

'ATILACAK ADIMLARI ERTELEMEYİN'

BAŞKAN Erdoğan, "Maltepe'de çöken binada 5 kişi hayatını kaybetti. Bu olay İstanbul'da kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek, İstanbul'a ihanet etmek olur. Biz her kentsel dönüşüm dediğimizde birilerinin çıkıp rantsal dönüşüm demelerinden bıktık, usandık. Kimsenin ideolojik ezberleri dolayısıyla insanlarımızın riyakarlığı artık dur demenin vakti gelmiştir. İstanbul'umuzu kentsel dönüşüm seferberliğinin başkenti olarak görüyoruz. İstanbul'a özel Yarısı Bizden kampanyası başlattık. Bu kampanya ile 544 bin 564 bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. Devlet olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Lütfen kentsel dönüşüm konusunda atılacak adımları ertelemeyin" diye konuştu.

'SALDIRILARINI LANETLİYORUZ'

"BÖLGEDEKİ gerilimlere her geçen gün yenileri ekleniyor" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Türkiye bir süredir etrafını çevreleyen kriz kuşağına rağmen güven adası konumunu perçinlemektedir. Anlaşmazlıkların harp sahasında değil müzakere masasında diyalog ve diplomasi ile çözümünü savunuyoruz. Bize göre bölünme ve parçalama şer odaklarına hizmet edecektir. Bu minvalde Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad Kral Halid Havalimanı'nı hedef alan saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Türkiye, Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır. 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke İttifakı'nın altyapı çalışmaları sürüyor. Biz barışı savunmaya, barış için gayret göstermeye devam edeceğiz. İşkur Gençlik Programı'nda 2026-2027 kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz. Biz gençlerimizin eğitimine ve istihdamına desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Gençlerimizi marjinal yapıların ihtiraslarına terk etmeyeceğiz" dedi.