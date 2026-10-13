COP31 dünya basınında

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Birleşmiş Milletler'de COP31 Eylem Gündemi'ni açıklaması ve Fiji'deki Pre-COP etkinliklerine başkanlık etmesinin ardından uluslararası basının COP31'e ilgisinin daha da arttığını vurguladı.

AB'DEN ÖZEL HAZIRLIK

"THE Guardian, Reuters, Bloomberg, AFP, Euronews ve Climate Home News gibi uluslararası yayın kuruluşlarının haberlerinde, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirvenin küresel iklim mücadelesi açısından taşıdığı önem öne çıkıyor" değerlendirmesine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı kapsamında ortaya koyduğu önceliklerin de dünya basınında geniş yankı bulduğu aktarıldı. Öte yandan Avrupa Birliği'nin tarihi zirvede sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik bir paket anlaşma hedeflediği öğrenildi.Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesinde, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik bir paket üzerinde anlaşma sağlamayı hedeflediği aktarıldı. Birliğin, Türkiye'nin taleplerine paralel olarak, ülkelerin mevcut iklim taahhütlerini somut eylemlere dönüştürmelerini ve Birleşmiş Milletler kapsamındaki emisyon azaltımı çalışma programının süresinin 2040 yılına kadar uzatılmasını talep edeceği de belirtiliyor.