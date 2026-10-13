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Haberler Gündem SON DAKİKA: Etimesgut Belediyesi'ne 2.dalga operasyon! 25 kişi gözaltına alındı

SON DAKİKA: Etimesgut Belediyesi'ne 2.dalga operasyon! 25 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Ankara'da, Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

İHA

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SON DAKİKA: Etimesgut Belediyesi’ne 2.dalga operasyon! 25 kişi gözaltına alındı

CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma yeni bir operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SON DAKİKA: Etimesgut Belediyesi’ne 2.dalga operasyon! 25 kişi gözaltına alındı

Fikret Gözüoğlu

SON DAKİKA: Etimesgut Belediyesi’ne 2.dalga operasyon! 25 kişi gözaltına alındı

Gültekin Bayındır

Başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ile Gültekin Bayındır ve çok sayıda belediye personeli gözaltına alındı. Fikret Gözüoğlu, Erdal Beşikçioğlu ile Mutlu Kerimoğlu'nun tutuklandıkları operasyonun ardından göreve getirilmişti. Gültekin Bayındır ise Beşikçioğlu döneminde başkan yardımcısıydı. Toplam 25 şüpheli hakkında arama el koyma gözaltı işlemi yapıldı. Şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı öğrenildi.

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