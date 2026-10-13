Tarihi miras için 18 ilde seferberlik

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024'te hayata geçirdikleri Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları ve Kitabeleri Ulusal Envanter Projesi kapsamında 2025'te 4 ilde başlattıkları saha çalışmalarını bu yıl 18 ile taşıdıklarını ve bugüne kadar yaklaşık 7 bin eserin belgeleme işlemlerini gerçekleştirdiklerini açıkladı.

856 ESER BELGELİ

Mezar taşları ve kitabelerin yalnızca isim ve tarihlerden ibaret olmadığını aktaran Ersoy, bu eserlerin ait oldukları dönemin sosyal ve kültürel hayatından sanat ve estetik anlayışına kadar çok sayıda alanda önemli bilgiler sunduğuna dikkati çekti. Bakanlıktan projeye ilişkin yapılan açıklamada ise Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 243 şahide, İstanbul'daki Şeyh Mustafa Devati Haziresi'nde 504 şahide, Tokat'taki Mahmutpaşa Camii Haziresi'nde 13 şahide ve Diyarbakır'daki Fatih Paşa Camisi Haziresi'nde 99 mezar taşı tespit edilerek kayıt altına alındı. Böylece 4 ilde toplam 859 eser belgelendi.