Sigara satışında QR kod dönemi

Sigara satışında 18 yaş sınırının elektronik sistemle denetlenmesi için yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Taslakta öne çıkan modele göre, alıcının telefonuyla okutacağı QR kod üzerinden yaş doğrulaması yapılacak. Sistem, satıcının kişinin kimlik ve diğer kişisel bilgilerini görmesine gerek kalmadan yalnızca 18 yaşını doldurup doldurmadığını gösterecek.

BİR YIL İÇİNDE DEVREDE

SAĞLIK Bakanlığı ve AK Parti Grup Başkanlığı tarafından üzerinde çalışılan yasa teklifi kapsamında, elektronik yaş doğrulama sisteminin market, büfe gibi satış noktalarının yanı sıra internet üzerinden yapılan satışlarda da uygulanması değerlendiriliyor. Taslakta, tütün ürünü satın alan kişilerin yaşlarının yanı sıra günlük alım miktarlarının da elektronik sistemle denetlenmesi öngörülüyor. Sistemin geliştirilerek bir yıl içinde uygulamaya alınması planlanıyor. Uygulamanın usul ve esaslarını Sağlık Bakanlığı belirleyecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise düzenlemenin öncelikli amacının 18 yaş altındaki çocuklara tütün ürünü satışını önlemek olduğunu belirterek kişisel verilerin korunmasına ve mahremiyete önem verileceğini vurguladı.