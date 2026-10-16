MASAK yurtdışında bulunan servetleri araştırıyor

MASAK fon manipülatörlerinin yurtdışına çıkardığını veya yurtdışında bulunan servetlerini tespit edip Türkiye'ye getirmek amacıyla 20 kişilik özel bir ekip kurdu. İstanbul merkezli çalışan ekip, para çıkışlarının olduğu veya manipülatörlerin gittiği ülkelerle temasa geçerek "servet" tespiti için yoğun çalışma yürütüyor. Yurtdışında varlığı bulunan 278 kişi için 29 ülkeden 48 talepte bulunan MASAK'ın bu rakamları oldukça arttıracağı ifade ediliyor. Yurtdışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesi konusunda düğümü EGMONT(Uluslararası Mali İstihbarat Birliği) çözecek. Türkiye, EGMONT nezdinde yurtdışında para çıkaran manipülatörlerin isimlerini vererek şüpheli işlemlerin izini sürüyor. İletilen isimlere ilişkin EGMONT üzerinden ülkelerin varlıklara ilişkin istihbari bilgiler alan Türkiye, adli birimleri devreye sokarak varlık tespiti ve ülkeye geri getirilmesi için işlem başlatıyor.

HİZMET SAĞLAYICILARI UYARILDI

MASAK Başkanı Hasan Kaymak, fon krizi sırasında varlıkların yurt dışına kripto paralar, soğuk cüzdanlar, şirketler arası virman işlemleri ve fiziksel veri aktarım araçları gibi yöntemlerle çıkarılmış olabileceğini belirterek, bu işlemlerin bir bölümünün önceden tespit edilmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Yurt dışındaki kripto varlık hizmet sağlayıcılarının uyarıldığını aktaran Kaymak, uluslararası hesaplar arasındaki transferlerin işlem gerçekleşmeden izlenmesinin hukuki ve ekonomik açıdan güçlükler taşıdığına dikkati çekti. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, fon krizinin çözüm sürecinde ABD'deki Madoff vakası başta olmak üzere uluslararası örnekleri incelediği, mağdur yatırımcıların haklarının daha hızlı ödenmesi ve varlıkların müsaderesine ilişkin yasal düzenleme ihtiyaçlarının değerlendirildiği bildirildi.