Mega kentte mega sel

İstanbul'da dün sabah başlayan ve gün içinde aralıklarla devam eden sağanak, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli şekilde etkisini gösterdi. Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'ndeki bir siteyi su bastı, apartmanların alt katları suyla doldu. Beyoğlu Sütlüce Mahallesi'nde kazılı alan suyla dolarken, elektrik kaçağı nedeniyle zaman zaman parlama yaşandı. Çukurcuma Mahallesi'nde suya kapılan bir kadın, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
ARAÇLAR MAHSUR KALDI
Beşiktaş'ta Nispetiye Caddesi'nde suyla dolan alt geçitte mahsur kalan araç kurtarıldı. Sarıyer Selanik Bulvarı'nda sel sularında kalan midibüsün sürücüsü araçta mahsur kaldı. Sürücünün kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bayrampaşa Hal Yolu'nda suyla dolan yolda araçlar mahsur kaldı.
OTOPARKI SU BASTI
Ümraniye'deki Şile Yolu'nun bir bölümü sel nedeniyle trafiğe kapandı. Sultanbeyli'de suyla dolan bir alt geçitte mahsur kalan araç ve içindeki iki kişi kurtarıldı. Abdurrahman Gazi Mahallesi Kale Caddesi de sular altında kaldı. Sancaktepe Atayolu Caddesi yanındaki derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı. Üsküdar'da bir alışveriş merkezinin otoparkını su bastı. KAĞITHANE DERESİ TAŞTI
Sağanak yağış nedeniyle Kağıthane Deresi'nde taşkın meydana geldi. Taşkın nedeniyle Kağıthane Belediyesi'nin de bulunduğu meydan da dahil dlmak üzere her yer sular altında kaldı.
OTOBÜSÜN ÜSTÜNE ÇIKTILAR
Sarıyer'de bazı araçlar ile bir otobüs suyla dolan yolda mahsur kaldı. Akan sular otobüsün içine de doldu. Araç içinde mahsur kalan bazı yolcular, tavandaki pencereden aracın üzerine çıktı.
CAMİİ SULAR ALTINDA
Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Kağıthane Deresi taştı. Derenin debisinin yükselmesiyle tarihi Sadabat Cami'nin içi ve bahçesi suyla doldu.
200 İŞÇİ TAHLİYE EDİLDİ
Sarıyer Ayazağa'da etkili olan sağanağın ardından suyla kaplandı. Cadde üzerindeki iş yerlerinde gece mesaisinde bulunan yaklaşık 200 çalışan mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Sahil Güvenlik, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin biriken suyu tahliye etmek için başlattığı çalışmaların yeterli olmaması üzerine, mahsur kalanlara ulaşmak için kamyon ve minibüsler kullanıldı. Çalışanlarla iletişimi sürdüren ekipler, araçlarla ulaştıkları iş yerlerindeki yaklaşık 200 kişiyi tahliye etti. Gece boyunca kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü Kemerburgaz Caddesi'nde ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
FATİH'TE elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 14 yaşındaki Mahmut Işıldak'ın hikayesi yürek yaktı. Işıldak'ın 6 ay önce hayatını kaybeden Ömer Faruk Işıldak Hoca'nın oğlu olduğu ve hafızlık yaptığı ortaya çıktı. Sarıyer Ayazağa'da sel sularını aşıp yolun karşısına geçmeye çalışan 34 yaşındaki S.Y. ayağının kayıp düşmesi sonucu kafasını kaldırıma çarptı. Hastaneye kaldırılan S.Y. kurtarılamadı. Kağıthane'de dere kenarında köprünün ayağına takılı halde bulunan erkek cesedinin Ahmet Usta'ya (56) ait olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden Usta'nın Sarıyer'de, sel sularına kapılarak sürüklendiği belirtildi.
VALİ GÜL: ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR
İSTANBUL Valisi Davut Gül, sel baskınlarında 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise arandığını söyledi. Gül, "Mahsur kalan vatandaşlarımız dün gece AFAD koordinasyonunda kurtarıldılar. Bugün de temizlik başladı. Şehrimiz normalleşmeye başlıyor. Kurtarılmayı bekleyen kimse yok" ifadelerini kullandı.Hasar tespit çalışmalarının hızla tamamlanacağını vurgulayan Gül, "Mümkünse yarın öğleden sonra en geç pazartesi günü ödemeleri yapmaya başlayacağız. Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı var. Zararları tespit ediyoruz" şeklinde konuştu. Vali Gül, motosikletlerle ilgili yasağın sabah 06.00 itibarıyla sona ereceğini ve motosikletlerin yollara çıkabileceğini açıkladı.
BAKAN ÇİFTÇİ: 9 BİN 588 İHBAR GELDİ ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR
İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde yaşanan sel ve su baskınlarının takip edildiği Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndaki (AFAD) kriz merkezinde açıklama yaptı. Bakan Çiftçi, "İstanbul'da yağış miktarı yer yer metrekareye 272,2 kilogram seviyesine kadar ulaşmıştır. Maalesef yaşanan bu yoğun yağış ve fırtına neticesinde İstanbul ilimizde 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" dedi. Bakan Çiftçi, "Uyarı verilen illerimizde toplam 9 bin 588 ihbar alınmış olup bu ihbarların 8 bin 815'i İstanbul'dan gerçekleşmiştir. İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ve doğrulaması yapılan 6 bin 728 vakaya ekiplerimizce ivedilikle müdahale edilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmalarımız kapsamında mahsur kalan 2 bin 727 vatandaşımız; AFAD, Sahil Güvenlik, Jandarma ve belediye ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla sağ salim tahliye edilmiştir" diye konuştu.
ÜNLÜLER BOTLA KURTARILDI
SARIYER Maslak-Ayazağa bölgesindeki stüdyolarda aralarında ünlü şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Demet Özdemir'in de bulunduğu yüzlerce çalışan, suların hızla yükselmesi ve elektriklerin kesilmesi nedeniyle stüdyoda mahsur kaldı. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak yetkililerden acil yardım çağrısında bulunan ünlüler, su seviyesinin son basamaklara kadar geldiğini belirterek paniği aktardı. Aralarında Boz ve Özdemir'in de yer aldığı yaklaşık 200 kişi, dalgıç polislerin botlarıyla güvenli bölgelere ulaştırıldı. Tahliyenin ardından kurtarma ekiplerine teşekkür eden Murat Boz, "Allah sizden razı olsun, çok emek verdiniz. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.
SAĞANAK BATI KARADENİZ'İ DE VURDU
MARMARA ve Batı Karadeniz bölgelerini etkisi altına alan şiddetli sağanak ve fırtına; Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova ve Zonguldak'ta hayatı felç etti. Yoğun yağışlar nedeniyle dereler taştı, binalar yıkıldı, heyelanlar meydana geldi ve ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı.
MUHTAR ARANIYOR
KOCAELİ'NİN Başiskele ilçesinde derenin taşması sonucu sel sularına kapılan eski mahalle muhtarı Mustafa Gedikli'yi arama çalışmaları AFAD ve itfaiye ekiplerince sürdürülürken, kent genelinde çok sayıda ev, iş yeri ve fabrika sular altında kaldı. Kandıra D-605 Karayolu'nda art arda meydana gelen iki heyelanda ise 4 hafriyat kamyonu zarar gördü.
VİLLA DEREYE DEVRİLDİ
SAKARYA'DA da durum kritik seyrediyor. Sapanca'da derelerin taşması sonucu 2 katlı bir villa dereye devrilerek yıkılırken, Akyazı ilçesinde taştan derenin sürüklediği konteyner ve ahşap evler temellerinden söküldü. Kentte D-650 karayolu suyla kaplanırken, Kaynarca'da geniş tarım arazileri sular altında kaldı.
5 KATLI BİNA BOŞALTILDI
BURSA'NIN Mudanya ilçesinde dev dalgalar ve sağanak nedeniyle denizle kara birleşip sahildeki taşlar yerinden sökülürken, İznik ilçesinde Çakırca Deresi'nin taşmasıyla bini aşkın dönüm tarım arazisi, bir mahalle ve sebze hali sular altında kaldı. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ise şiddetli yağışın tetiklediği bahçe çökmesi nedeniyle 5 katlı bir bina tedbiren boşaltıldı. Tüm bölgelerde belediye, AFAD ve emniyet ekiplerinin su tahliye ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.