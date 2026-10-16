Mega kentte mega sel

200 İŞÇİ TAHLİYE EDİLDİ

Sarıyer Ayazağa'da etkili olan sağanağın ardından suyla kaplandı. Cadde üzerindeki iş yerlerinde gece mesaisinde bulunan yaklaşık 200 çalışan mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Sahil Güvenlik, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin biriken suyu tahliye etmek için başlattığı çalışmaların yeterli olmaması üzerine, mahsur kalanlara ulaşmak için kamyon ve minibüsler kullanıldı. Çalışanlarla iletişimi sürdüren ekipler, araçlarla ulaştıkları iş yerlerindeki yaklaşık 200 kişiyi tahliye etti. Gece boyunca kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü Kemerburgaz Caddesi'nde ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

FATİH'TE elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 14 yaşındaki Mahmut Işıldak'ın hikayesi yürek yaktı. Işıldak'ın 6 ay önce hayatını kaybeden Ömer Faruk Işıldak Hoca'nın oğlu olduğu ve hafızlık yaptığı ortaya çıktı. Sarıyer Ayazağa'da sel sularını aşıp yolun karşısına geçmeye çalışan 34 yaşındaki S.Y. ayağının kayıp düşmesi sonucu kafasını kaldırıma çarptı. Hastaneye kaldırılan S.Y. kurtarılamadı. Kağıthane'de dere kenarında köprünün ayağına takılı halde bulunan erkek cesedinin Ahmet Usta'ya (56) ait olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden Usta'nın Sarıyer'de, sel sularına kapılarak sürüklendiği belirtildi.

VALİ GÜL: ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR

İSTANBUL Valisi Davut Gül, sel baskınlarında 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise arandığını söyledi. Gül, "Mahsur kalan vatandaşlarımız dün gece AFAD koordinasyonunda kurtarıldılar. Bugün de temizlik başladı. Şehrimiz normalleşmeye başlıyor. Kurtarılmayı bekleyen kimse yok" ifadelerini kullandı.Hasar tespit çalışmalarının hızla tamamlanacağını vurgulayan Gül, "Mümkünse yarın öğleden sonra en geç pazartesi günü ödemeleri yapmaya başlayacağız. Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı var. Zararları tespit ediyoruz" şeklinde konuştu. Vali Gül, motosikletlerle ilgili yasağın sabah 06.00 itibarıyla sona ereceğini ve motosikletlerin yollara çıkabileceğini açıkladı.

BAKAN ÇİFTÇİ: 9 BİN 588 İHBAR GELDİ ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde yaşanan sel ve su baskınlarının takip edildiği Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndaki (AFAD) kriz merkezinde açıklama yaptı. Bakan Çiftçi, "İstanbul'da yağış miktarı yer yer metrekareye 272,2 kilogram seviyesine kadar ulaşmıştır. Maalesef yaşanan bu yoğun yağış ve fırtına neticesinde İstanbul ilimizde 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" dedi. Bakan Çiftçi, "Uyarı verilen illerimizde toplam 9 bin 588 ihbar alınmış olup bu ihbarların 8 bin 815'i İstanbul'dan gerçekleşmiştir. İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ve doğrulaması yapılan 6 bin 728 vakaya ekiplerimizce ivedilikle müdahale edilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmalarımız kapsamında mahsur kalan 2 bin 727 vatandaşımız; AFAD, Sahil Güvenlik, Jandarma ve belediye ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla sağ salim tahliye edilmiştir" diye konuştu.