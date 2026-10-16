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Taksitli satışlarda yeni dönem başladı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Taksitli satışlarda yeni dönem başladı

TİCARET Bakanlığı tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle, konut satışı dışındaki mal ve hizmet alımlarında uygulanan genel 12 ay taksit sınırına ve farklı ürün ve hizmet grupları için belirlenen özel taksit sürelerine ilişkin hükümler kaldırıldı. Havayolu taşımacılığı, seyahat, konaklama, mobilya, elektronik cihazlar ve beyaz eşya gibi kategorilerdeki özel süre düzenlemeleri de bu kapsamda yer aldı.

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