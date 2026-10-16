Yeni nesil suç örgütlerine 58 ilde darbe

YENİ nesil suç örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, eş zamanlı olarak 58 ilde düzenlenen operasyonlarda 348 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, iletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları ve sosyal medyadan örgütsel faaliyetleri duyurdukları belirlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise 42 tabanca, 35 tüfek, 26 kurusıkı tabanca, 1 dinamit lokumu, 1 uçaksavar mühimmatı ve 2 bin 865 fişek ele geçirildi.

Ruhsat dolandırıcılığı

YARGIYA TAKILDI

AYDIN Kuşadası'nda 9 Ocak 2025'te Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince mühürlenen bir iş yerini açtırma ve ruhsat sorununu çözme vaadiyle esnaftan para istendiği iddiası üzerine operasyon düzenlendi. Aralarında gazetecilerin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan bu kişilerden bir internet haber sitesi imtiyaz sahibinin de aralarında olduğu 2 kişi tutuklanırken, 4 şüpheli serbest bırakıldı.