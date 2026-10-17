Osmanağaoğlu’ndan İzmir’e yeni ilçe önerisi

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, Bornova'ya bağlı dokuz mahalleyi kapsayacak "Dokuz Eylül" adlı yeni bir ilçe kurulmasına yönelik önerisi, Pınarbaşı'nın yıllardır süren ilçe olma talebini yeniden gündeme taşıdı. Osmanağaoğlu'nun önerisinde, yeni ilçenin merkezinin Kemalpaşa Mahallesi olması; Gürpınar, Ümit, Yeşilçam, Kavaklıdere, Yunus Emre, Egemenlik, Işıklar ve Gökdere mahallelerinin de yeni ilçeye bağlanması öngörülüyor. Önerinin gerekçeleri arasında bölgedeki sanayi tesislerinin yoğunluğu, gün içinde artan nüfus hareketliliği, altyapı ve imar sorunları bulunuyor.