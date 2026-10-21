AK Parti’nin TBMM’deki koltuk sayısı 281’e çıktı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı dün yeni katılımlara sahne oldu. Yeni Yol Partisi'nden istifa eden Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun ve Bodrum Belediye Meclis Üyesi Asuman Gülsoy AK Parti'ye katıldı. Torun ve Gülsoy'un AK Parti rozetlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı. Gülsoy'un parti değiştirmesiyle AK Parti'nin Bodrum Belediye Meclisi'ndeki üye sayısı 7'ye yükselirken, Milletvekili Torun'un katılımı ise AK Parti'nin milletvekili sayısını 281'e yükseltmiş oldu.