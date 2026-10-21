Fonların 66’sı tasfiye edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı ortak canlı yayınında, fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Nihai tasfiyenin tamamlanmasının zaman alacağını söyleyen Şimşek, süreci hızlandırmak amacıyla bir ara ödeme formülü geliştirildiğini açıkladı. Mehmet Şimşek, "131 fonun tasfiye süreci, bizim öngördüğümüz hız ve çerçevede ilerliyor. Tasfiye sürecinin temelinde şeffaflık, etkinlik ve adalet var. Burada kamu kaynaklarının kullanılmayacağı hususu çok net bir şekilde ifade edildi ve bu şekilde devam edecek. Ara ödeme formülü geliştirildi. Nihai tasfiye zaman alacak. Dünyada da süreçler böyle işliyor. ABD'deki Madoff vakasında da benzer bir süreç yaşandı. Bu vakada tasfiye 2008'de başladı, ilk ödemeler 2011'de yapıldı ve süreç 2017'de tamamlandı. Bizde tasfiye süreci, öngörülenden çok daha hızlı ve etkin ilerliyor. Ara ödemeler, yatırımcıların fon büyüklükleri dikkate alınarak yapılacak. Fondaki kaynaklardan 1 milyon liraya kadar olan ödemeler, hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek" dedi.

'HAFTA SONU TAMAMLANACAK'

"Fonların 66'sı tamamen tasfiye edildi. 45 bin 747 hesaba 40,8 milyar TL ödendi" diyen Bakan Şimşek, "Hisse senedi ağırlıklı fonlarda, hisse senedi değerlerinin şişirilmiş olması ve bu değerlerde düşüş yaşanması nedeniyle yatırımcılar, 17 Eylül'deki değerlere göre yüzde 42 daha düşük tutarda ödeme aldı. Normal şekilde tasfiye edilen 3 fonun yatırımcıları ise fonların normal tasfiye değerini ve getiri tutarlarını aldı. SPK'da da hisse senedi fonlarında olduğu gibi normal bir tasfiye süreci uygulanacak" diye konuştu. Bakan Şimşek, "Fonlarda kalan haklar saklı ve üzerine gideceğiz. Birlikte hareket edenlerin kişisel mal varlıklarıyla ilgili olarak fonlardan kazanç elde edenler tespit edildi. Birlikte hareket edenlerin kişisel mal varlıklarına başvurulacak. Hepsi Adalet Bakanlığı'na ve TMSF'ye bildirildi" dedi. MSCI'ın (Morgan Stanley Capital International) Türkiye'ye yönelik uyarısını oldukça yapıcı bulduğunu ve verilen sürenin önemli olduğunu belirten Şimşek, "Son dönemde tüm gelişmekte olan ülkelerden çıkış söz konusu, riskten bir kaçış var" dedi.

'DİRENCİMİZ YÜKSELDİ'

Türkiye borsasındaki düşüşü diğer ülkelerle kıyaslayan Şimşek, "İçerideki tartışmalar sanki dünyayla bizim hiçbir etkileşimimiz yok, biz dünyadan kopuk, sadece fon piyasasında bir sorun yaşandı da borsamızda değer kaybı oldu gibi algılanıyor. Mısır'da bir fon sorunu yok, Mısır piyasası 17 Eylül'den bu yana yüzde 15,2 düştü. Türkiye yüzde 14,8 düştü, Güney Kore yüzde 14,1 düştü. Birçok gelişmekte olan ülkede yüzde 23'lere kadar düşüşü olan ülkeler var" dedi. Dünyada yaşanan finansal sorunlara değinen Şimşek, "Türkiye'nin şoklara karşı direnci çok yükseldi. Türk sermaye piyasası çok daha güçlü bir yapıya kavuşacak, dünyadan da ilgi çekecek" ifadelerini kullandı.