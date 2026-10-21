İzmir’e can suyu

İZMİR'DEKİ Beydağ Sulama Projesi ile 196 bin 500 dekar arazide modern sulama başlayacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Ödemiş ve Beydağ ilçelerinde hayata geçirecekleri Beydağ Sulama Projesi ile 196 bin 500 dekar arazide modern sulama dönemini başlatacaklarını bildirdi. Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda projeye ilişkin bilgi verdi. Suyun gücünün İzmir'de toprağın bereketiyle buluştuğunu belirten Yumaklı, şunları ifade etti: "Ödemiş ve Beydağ'da hayata geçireceğimiz Beydağ Sulama Projesi sayesinde 196 bin 500 dekar arazide modern sulama dönemini başlatacağız. Bereketin Yüzyılı vizyonumuzla üreticimizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Hayırlı ve bereketli olsun."