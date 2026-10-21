S&P’den Türkiye analizi: TL’ye güven dirençli

S&P Global Ratings, Türkiye'de hanehalkının liraya güveninin dirençli kalmaya devam ettiğini ve Orta Doğu'daki savaştan kaynaklanan enerji fiyat şokunun enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmasına rağmen ülke ekonomisinin şokun etkilerini atlatabileceğini bildirdi. Analiz kapsamında hanehalkının Türk lirasına duyduğu güven yıl boyunca dirençli seyrini korurken, eylül itibarıyla döviz cinsinden mevduatların toplam banka mevduatları içindeki payı yüzde 38,7 ile yıl başındaki seviyesine göre değişiklik göstermedi. Öte yandan, S&P Global Ratings'e göre, eylülde başlayan fon soruşturması ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesinin yansımaları sınırlı kaldı. Zorunlu varlık satışlarının hisse senedi piyasasında sert bir düzeltmeye ve yaklaşık 18 milyar dolarlık fonun tasfiyesine yol açmış olmasına rağmen, TCMB'nin hızlı likidite sağlaması ve düzenleyici çerçevede uygulanan ayrıştırıcı önlemler, "finansal bulaşmanın" önüne geçti. Türkiye'de enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 30,9 ve 2027'de yüzde 21,7 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor. S&P Global Ratings, Türkiye'nin enerji fiyat şokunu da atlatabileceğini tahmininde bulunuyor.