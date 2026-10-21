Turkuvaz Medya’dan Marka Şehirler Zirvesi

TURKUVAZ Medya Grubu ev sahipliğinde A Haber tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler Zirvesi", bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Zirvenin açılış konuşmalarını A Haber Spikeri Merve Tepe'nin sunumuyla Turkuvaz Medya Tematik Kanallar Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Demir yapacak.

'YOĞUN KATILIM'

SABAH oturumlarının ilk paneli olan "Marka Şehirlerde Afetlere Hazırlık, Kentsel Dönüşüm ve Yerel Yönetimler" oturumunda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, konuklarla dirençli şehirlerin inşasına yönelik deneyimlerini paylaşacak. "Şehirlerde Altyapı Çalışmaları ve Ulaşım Modelleri" panelinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü yer alacak. Zirvenin üçüncü paneli olan "Şehirlerde Turizm ve Gastronomi" başlığında ise Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ile Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin şehirlerin mevcut turizm potansiyelini ve yerel değerlerin markalaşmaya katkısını değerlendirecek.