Çirkin iftiraların hesabını verecekler

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ve Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale tarafından servis edilen dezenformasyon niteliğindeki asılsız iddialara ilişkin sert bir açıklama yayımladı. Kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen ve 2024-2026 yıllarını kapsayan işlemlerle Berat Albayrak arasında hiçbir bağ bulunmadığının altı çizilen açıklamada, yerel yönetimlerdeki yolsuzlukları perdelemek amacıyla kurulan kumpasın ve uluslararası odakların Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan kirli oyunların yargıya taşınacağı duyuruldu.

'TALİMAT ALMIŞLAR'

Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın yaptığı açıklamada, kamuoyuna "fon soruşturması" olarak yansıyan iddialara yer verilirken, bu iddialarla herhangi bir bağlantı kurulmaksızın konu bir anda "128 milyar dolar yalanına" ve Sayın Berat Albayrak'a getirilmiştir. Böylece "skandalın göbeğindeki isimler", "vurguncular", "turpun büyüğü" gibi ağır nitelendirmelerle örülen bir metne, bu ithamlarla uzaktan yakından ilgisi bulunmayan müvekkilimizin adı, safsata niteliğinde bir bağlamla yerleştirilmiştir. Sızdırılan çarpık bilgilerle yapay zekaya tablolar hazırlatıp bunları sosyal medyada paylaşanlar, "Berat Albayrak'ı da zorla oraya yerleştir" talimatını almış gibi, ortada hiçbir bağ yokken sırf bir ilişki örüntüsü yaratmak için gülünç bir eşleştirme yapmaktadır.

'AYIPLARINI ÖRTME ÇABASI'

Oysa Sayın Berat Albayrak, 2020'de aktif siyaseti bırakmış, o tarihten beri yalnızca vakıf işleriyle ilgilenmiş ve hiçbir siyasi programa da katılmamıştır. Türk siyasi tarihinde görev süresi boyunca en çok yalan ve iftiraya maruz kalan kişilerden biri olan Sayın Berat Albayrak'a yönelik bu hukuksuz eylemlerin, görevinden ayrıldıktan sonra da büyük bir motivasyonla devam etmesinin nedeni, ülkemiz menfaatine hayata geçirdiği sayısız çalışmalarıdır. Türkiye'nin çözüm bekleyen bunca meselesi varken hukuksuzluğu yargı kararıyla tescillenmiş söylemlerin ve operasyon amacıyla hazırlanan sözde tabloların Faik Öztrak, Ümit Özlale ve türevleri tarafından hala ahlak dışı bir şekilde tekrar tekrar paylaşılmasının nedeni, ülke yararına bir işle meşgul olmak gibi bir dertlerinin bulunmamasıdır. Kendi yerel yönetimlerindeki yolsuzlukların izahını yapamayan muhalefet partilerinin mensupları, ayıplarını perdeleme gayesiyle ilgili ilgisiz her konuda Sayın Berat Albayrak'ın adını kullanmaktadır.

'MAKSATLI VE KÖTÜ NİYETLİ'

Fon soruşturmasına konu eylemlerle Sayın Berat Albayrak arasında doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişki bulunmamakta olup, bahsi geçen işlemler 2024-2026 dönemine aittir. Sayın Berat Albayrak'ın 2020 yılında görevinden ayrılmasının üzerinden altı yıl geçmiştir. Öte yandan 17-25 Aralık sürecinde devreye giren uluslararası aklın, benzer yöntemleri kullanarak, esasen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefe koymak istediği görülmektedir. O süreçte içeride ve dışarıda operasyonu gerçekleştirenler kimlerse, bugün de aynı odaklardır. Netice itibarıyla Sayın Berat Albayrak'ın fon soruşturmasına konu iddia ve eylemlerle uzaktan veya yakından, doğrudan veya dolaylı hiçbir ilgisi bulunmamasına rağmen konuya ilişkin açıklama ve haberlerde adını maksatlı ve kötü niyetli şekilde kullanan kişiler aleyhine dava açacağımızı kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız."