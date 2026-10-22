‘Ortak akılla çalışıp birlikte başaracağız’

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, il başkanlığında, İzmir Sivil Toplum Kuruluşları (İSTOK) Platformu içerisinde yer alan 40'a yakın sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, Müstakil Sanayici ve İşadamları (MUSİAD) Derneği İzmir Başkanı Gökhan Temur ve üyesi iş insanları, Eğitime Destek Platformu (EDP) Temsilcileri ile bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajı veren Saygılı, "İzmir'in girişimcisine, sanayicisine, çalışanına, gencine güveniyoruz. Şehrine gönül veren sivil toplum kuruluşlarımızın katkısına inanıyoruz. Birlikte başaracağız. İzmir'i dünyanın en önemli üretim ve ticaret merkezlerinden biri hâline getirmek için birlikte çalışacağız. Taleplerinizi dinlemeye, önerilerinizi değerlendirmeye, çözüm bekleyen meselelerin takipçisi olamaya aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Ortak akılla karar verecek, ortak gayretle sonuç alacağız" dedi.