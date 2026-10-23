21 yıllık dosyada 5 gözaltı

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Menemen'de 2005 yılından beri kendisinden haber alınamayan Muharreme Oral dosyasında 5 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti. Muharreme Oral'ın dosyasına ilişkin bilgi veren Gürlek, Oral'ın bir kuyuya atıldığı iddiası üzerine 19 Ekim'de operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. 5 şüphelinin gözaltına alındığını kaydeden Gürlek, Muharreme Oral'ın cansız bedenine ulaşılması amacıyla yer altı görüntüleme ve tarama cihazlarıyla yürütülen çalışmaların devam ettiğini aktardı.