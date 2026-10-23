Başkan Erdoğan İzmir’de tarihi müjdeler verecek

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti'ye katılan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ı ziyaret ederek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kasım ayında İzmir'e geleceğini duyuran İnan, kentin geleceğine yön verecek önemli müjdelerin açıklanacağını söyledi.

ÖZGÜR ÖZEL'İ ELEŞTİRDİ

İNAN, "Sizlere bu ziyaretten tarihi bir müjdeyi daha vermek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e olan derin sevdası herkesin malumudur. Kasım ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız İzmir'imizi, bu güzel şehrimize teşrif edecekler. O gün İzmir'in yıllardır beklediği, bu şehrin kaderine etki edecek çok büyük, tarihî müjdeleri bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız buradan ilan edecekler" diye konuştu. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın AK Parti'ye katılmasıyla ilçede yeni bir hizmet döneminin başlayacağını savunan İnan, Ankara'da gerçekleştirilen temasların ardından Çiğli'ye yönelik destekleri açıkladı. İLBANK aracılığıyla yol ve kaldırım çalışmalarına hibe desteği sağlanacağını belirten İnan, belediyenin makine parkının güçlendirilmesi, yürüyüş ve bisiklet yollarının yapılması, ağır iş makineleri ve yüzlerce çöp konteynerinin temini için destek verileceğini ifade etti. İnan, kentsel dönüşüm, kamulaştırma ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarına yönelik kaynakların da devreye alınacağını belirtti. Konuşmasında Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i de hedef alan İnan, muhalefetin siyasi tutumunu sert sözlerle eleştirdi. Özel'in partisindeki gelişmeleri yönetemediğini savunan İnan, "Türk demokrasi tarihinin gördüğü en çapsız, en vizyonsuz muhalefet liderliği tablosunu sen çiziyorsun. Yüz yıllık bir partinin birliğini koruyamadın. Kurduğunuz o partinin adı 'Yeni Parti' değil, olsa olsa 'Yeni Yalanlar Partisi'dir" ifadelerini kullandı. Özel'in siyasi itibarını kaybettiğini ileri süren İnan, "Özgür Özel, rüşvet çarkının dişlileri arasında paramparça olmuştur. O çarkın içinde ezilen sadece senin o komik liderlik iddian değil, bizzat siyasi haysiyetindir" diye konuştu.