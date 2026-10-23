İnsanlığın kaderine dokunan 8 sessiz devrim

Manşetler çoğu zaman dünyayı sarsan krizlere, yıkımlara ve çatışmalara kilitlenirken; sessizce gerçekleşen ama insanlığın ve gezegenin kaderine dokunan radikal adımlar gözden kaçıyor. İşte dünyanın yoğun gündeminde kaybolan gelişmeler Dünya basınının manşetleri çoğunlukla krizler, çatışmalar ve küresel endişelerle çalkalanırken; arka planda insanlığın ufkunu açan, bildiğimiz ezberleri altüst eden olağanüstü adımlar atılıyor. Adaletin sınırlarını zorlayan tartışmalı adli reformlardan beynin gizemli koridorlarını aralayan biyolojik kırılmalara, nesli tükenme tehlikesindeki canlılara uzatılan şefkat elinden gökyüzündeki görünmez engelleri yıkan rekorlara kadar bu gelişmeler, bize madalyonun diğer yüzünü hatırlatıyor. Hak ettiği yeri bulamayan ama bakış açınızı kökten değiştirecek, geleceğe dair ilham veren 8 radikal adımı bir araya getirdik.
POLONYA'DA KİMYASAL HADIM CEZASI
POLONYA'DA ağır çocuk cinsel istismarı suçlarında, suçu sabit görülen faillere rızasına bakılmaksızın yargı kararıyla kimyasal hadım uygulanması getirildi. 2009'da kabul edilen yasa, Avrupa'da 15 yaş altı çocuklara saldıran mahkumlara zorunlu kimyasal hadım getiren ilk düzenleme oldu. Mart ve Haziran 2012'de sırasıyla Moldova ve Estonya benzer yasaları kabul etti.
EL SALVADOR'DA ÖMÜR BOYU HAPİS
EL Salvador'da cinayet, kadın cinayeti ve cinsel saldırı işleyen 12 yaş altı çocuklara ömür boyu hapis cezası verilmesi onaylandı. Bu karar 'mano dura' (sert yumruk) politikasının en yeni uzantısı haline geldi. Öncesinde de 12 yaş ve üzeri çocuklar yetişkin gibi yargılanabiliyor ve çete üyeliğini gösteren bir dövme tek başına 45 yıla varan hapis cezasına yetsin diye yasal düzenleme yapılmıştı. Son gelişmelerle cinayet oranları düşüşe geçti
19 SAAT SONRA YENİDEN KONUŞTU
İLERİ evre Alzheimer hastası olan ve 5 yıldır konuşamayan bir kadın, psilosibin içeren mantar kullandıktan 19 saat sonra yeniden konuşmaya başladı. Bilim insanlarına göre bu beynin anlık yeni sinirsel bağlantılar (bypass) oluşturmasından kaynaklanabilir. Psikedeliklerin nöroplastisiteyi artırırken dendritik omurga ve sinaps büyümesini destekleyip BDNF düzeylerini yükselttiği gösterildi. Psilosibin, LSD ve DMT gibi maddelerin Alzheimer'ın moleküler yolaklarına (özellikle BDNF sinyali ve mTOR düzenleyicilerine) etki edebileceği öne sürülse de alan hâlâ deneysel aşamada.
DURAN KALBİ ISPANAK CANLANDIRDI
ARAŞTIRMACILAR, damar yapısı insan dokusundaki ince damar ağına benzeyen ıspanak yapraklarını kullanarak kalp hücrelerinin gelişebileceği bir iskelet oluşturdu. 2017'de Biomaterials dergisinde yayımlanan çalışma, bitki dokuları deterjan temelli bir yöntemle (decellularization) temizlenip selüloz iskelet bırakılıyor. İç yüzeyi insan damar hücreleriyle (endotelyal), dış yüzeyi kalp kası hücreleriyle (kardiyomiyosit) kaplanan yapı, 21 gün boyunca kasılma işlevi ve kalsiyum yönetimi sergiledi. Ispanağın ksilem ve floem kanallarının çapı insan damarlarına uygun olduğu için biyouyumlu, ekonomik ve sürdürülebilir bir doku iskelesi sunuyor.
YAVRU FİLLERİN GECE NÖBETÇİLERİ
SHELDRİCK Wildlife Trust'ın rehabilitasyon programında bakıcılar, annesini kaybeden yavru filler yalnız hissetmesin diye geceleri ahırlarda yanlarında uyuyor. Uygulama yavruların güvende hissetmesine yardımcı oluyor ve doğadaki sürü ortamını gece boyunca taklit ediyor.
GÜZELLİĞİN BEDELİ VİCDAN OLMASIN
MEKSİKA, Kuzey Amerika'da kozmetikte hayvan deneylerini yasaklayan ilk ülke oldu. Yasa; hayvan testlerini, başka ülkelerde hayvan deneyi yapılarak üretilen ürünlerin ithalatını, üretimini ve satışını yasaklıyor. Meksika dünyada bu yasağı uygulayan 41. ülke oldu.
ARAL GÖLÜ GERİ DÖNÜYOR
KAZAKİSTAN Aral Gölü'nü yeniden canlandırdı, su seviyesi yüzde 42 yükseldi, tuzluluk yüzde 75 azaldı ve balıklar çoğaldı. 2005'te Dünya Bankası ve Kazak hükümeti desteğiyle yapılan 12 kilometrelik Koka-ral seti, Kuzey Aral'ı kurumuş güney havzasından ayırdı.
YÜZYILIN EN İYİ PİLOTU SVETLANA VLADİMİROVNA KAPANİNA
YÜZYILIN en iyi pilotu seçilen Svetlana Vladimirovna Kapanina, altı kez dünya şampiyonluğu, iki kez Dünya Hava Oyunları şampiyonluğu dahil 32 altın madalya kazandı.