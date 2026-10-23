İnsanlığın kaderine dokunan 8 sessiz devrim

Manşetler çoğu zaman dünyayı sarsan krizlere, yıkımlara ve çatışmalara kilitlenirken; sessizce gerçekleşen ama insanlığın ve gezegenin kaderine dokunan radikal adımlar gözden kaçıyor. İşte dünyanın yoğun gündeminde kaybolan gelişmeler Dünya basınının manşetleri çoğunlukla krizler, çatışmalar ve küresel endişelerle çalkalanırken; arka planda insanlığın ufkunu açan, bildiğimiz ezberleri altüst eden olağanüstü adımlar atılıyor. Adaletin sınırlarını zorlayan tartışmalı adli reformlardan beynin gizemli koridorlarını aralayan biyolojik kırılmalara, nesli tükenme tehlikesindeki canlılara uzatılan şefkat elinden gökyüzündeki görünmez engelleri yıkan rekorlara kadar bu gelişmeler, bize madalyonun diğer yüzünü hatırlatıyor. Hak ettiği yeri bulamayan ama bakış açınızı kökten değiştirecek, geleceğe dair ilham veren 8 radikal adımı bir araya getirdik.





POLONYA'DA KİMYASAL HADIM CEZASI

POLONYA'DA ağır çocuk cinsel istismarı suçlarında, suçu sabit görülen faillere rızasına bakılmaksızın yargı kararıyla kimyasal hadım uygulanması getirildi. 2009'da kabul edilen yasa, Avrupa'da 15 yaş altı çocuklara saldıran mahkumlara zorunlu kimyasal hadım getiren ilk düzenleme oldu. Mart ve Haziran 2012'de sırasıyla Moldova ve Estonya benzer yasaları kabul etti.