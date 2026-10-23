Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirdi

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) 9 aylık aranın ardından politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37'den yüzde 36'ya düşürdü. Gecelik borç verme faizi yüzde 39'a, borçlanma faizi ise yüzde 34,5'e çekildi. Temmuz 2025-Ocak 2026 dönemindeki 5 toplantıda 900 baz puanlık indirime giden Merkez, faizi yüzde 37'ye çekmişti. İran savaşının ardından mart, nisan, haziran, temmuz ve eylül ayında ise faizi sabit bırakmıştı. Para Politikası Kurulu açıklamasında, son enflasyon verilerinin ana eğilimdeki gerilemeyi desteklediği belirtilirken, yüksek enerji fiyatları ve jeopolitik gerilimlerin enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri sürdürdüğü vurgulandı.