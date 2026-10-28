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Antalya’da hortum: 4 ölü, 1 ağır yaralı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Antalya’da hortum: 4 ölü, 1 ağır yaralı

ANTALYA'NIN Kepez ilçesinde inşaat alanında çıkan hortumda 2 konteyner parçalandı, kule vinci devrildi. Can pazarının yaşandığı olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi 6199 sokak üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde kent merkezinde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olurken, bir inşaat alanında çıkan hortum, işçilerin kaldığı konteynerleri savurdu. Can pazarının yaşandığı olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla konteynerlerde bulunan işçiler çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. İşçilerden 4'ü hayatını kaybetti. Ağır yaralı bir işçinin de hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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