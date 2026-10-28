Bakırköy Belediyesi’nde 56 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Bakırköy Belediyesine yönelik, ihale dosyalarında usulsüzlükler neticesi kamu zararı oluştuğu, işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, aralarında 5 başkan yardımcısı, 2 meclis üyesi ile bir kısım müdür ve personelin de bulunduğu 58 şüpheli gözaltına alındı. Atılı suçlara iştirak ettiği değerlendirilen aralarında belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye personeli ile ihalelere katılım gösteren firma temsilcilerinin de bulunduğu 68 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmişti.