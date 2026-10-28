Beştepe’de Terörsüz Türkiye zirvesi

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. İki liderin görüşmesinde, Terörsüz Türkiye sürecinin geldiği aşama ve bundan sonraki yol haritasının öne çıktığı ifade ediliyor. Sürecin yalnızca Türkiye açısından değil, bölgesel güvenlik ve istikrar bakımından taşıdığı önem de değerlendirildi. Erdoğan'ın, Terörsüz Türkiye hedefinin tamamlanmasının ardından bir sonraki aşama olarak işaret ettiği Terörsüz Bölge hedefinin de gündeme geldiği öğrenildi. İki liderin, bölgesel gelişmeler ışığında yürütülebilecek çalışmalar ve atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduğu belirtiliyor. Öte yandan Siber Güvenlik Kurulu, Erdoğan başkanlığında dün ikinci kez toplandı. Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturulmuş, bu çerçevede tesis edilen Kurul da ilk toplantısını 5 Mayıs'ta yapmıştı.