AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 17 ilçede hayata geçirilen yatırımları AK Parti İl Danışma Meclisi'nde anlattı. Çerçioğlu, "Bunlar daha başlangıç" diyerek hizmetlerin artarak süreceği müjdesini verdi. Çerçioğlu, Aydın'ın 17 ilçesine hizmet etmeyi sürdüreceklerini belirterek yatırımların en az 5 katına çıkarılacağı sözünü verdi. Aydın halkına hizmet etmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Çerçioğlu, "Ankara'nın gücü, Aydın'ın enerjisiyle birleşti. Desteklerinden dolayı Sayın başkanımız olmak üzere değerli milletvekillerimize, bakanlarımıza, en başta Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.