Daltonlar’a şafak operasyonu

İstanbul merkezli 30 ilde 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 85 şüpheli gözaltına alındı. Liderliğini yurt dışında olduğu değerlendirilen ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Beratcan Gökdemir'in yaptığı, kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen incelemelerde, sosyal medya platformları üzerinden temin edilen tetikçilerin mesajlaşma gruplarına dahil edildiği tespit edildi.

İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜLER

Şırnak, Kayseri, Ankara, Aydın, Bursa, Gaziantep, İzmir, Hatay, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Kilis, Manisa, Mardin, Şanlıurfa, Adana, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Kahramanmaraş, Kırşehir, Muğla, Muş, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da gözaltına alınan şüphelilerden 30'unun çocuk olduğu öğrenildi. Şahıslar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.