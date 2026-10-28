Ege ve Akdeniz’deki havalimanları 41.6 milyon yolcu ağırladı

TURİSTİK hatların çoğunlukta olduğu Antalya, Adnan Menderes, Milas-Bodrum, Dalaman, Çukurova ve Alanya Gazipaşa havalimanları, 5 aylık dönemde 12,6 milyon iç hat, 29 milyon dış hat yolcusuna ev sahipliği yaptı. Antalya Havalimanı, 21,2 milyon dış hat yolcusuyla, bölgedeki toplam dış hat yolcularının yaklaşık 4'te 3'üne tek başına ev sahipliği yaptı Ege ve Akdeniz sahillerine yakın, turistlerin yoğunlukla kullandığı 6 havalimanı, yaz turizm sezonunun en hareketli döneminin yaşandığı mayıs-eylül aylarında 41,6 milyon yolcuya hizmet verdi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, havalimanları yaz sezonunu hareketli geçirdi.Birçok ülkeden dış hat uçuşlarının olduğu, aynı zamanda yerli turistlerin de sıklıkla kullandığı Antalya, Adnan Menderes, Milas-Bodrum, Dalaman, Çukurova ve Alanya Gazipaşa havalimanları, bu dönemde milyonlarca yolcuyu ağırladı.

ANTALYA ZİRVEDE

SÖZ konusu 6 havalimanı, mayıseylül döneminde 12,6 milyon iç hat yolcusuna hizmet verdi. Aynı dönemde havalimanları dış hatlarda ise 29 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Böylece, 5 aylık yaz turizm sezonunda Ege ve Akdeniz sahillerine yakın 6 havalimanı, toplamda 41,6 milyon yolcu ağırladı. Büyük oranı turistik amaçlarla yapılan bu seyahatlerin en fazla yoğunlaştığı ulaşım merkezi ise Antalya Havalimanı oldu.