Etkileyici ve umut vadeden bir proje

DÜNYA Bankası Türkiye Ülke Direktörü Jean Christophe Carret ve beraberindeki heyet, 74.200.000 ABD doları Dünya Bankası finansman desteğiyle hayata geçirilen Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Projenin ulaştığı aşamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Carret, yatırımın teknolojik altyapısını, kapsamını ve kadın istihdamına yönelik yaklaşımını etkileyici bulduğunu belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin Çakan ise Dikili OTB'nin sürdürülebilir tarımsal üretimde uluslararası ölçekte örnek gösterilebilecek bir merkez olması hedefiyle çalışmaların sürdürüldüğünü vurguladı. Çakan, "Dikili'de yalnızca modern seraların kurulacağı bir üretim alanı oluşturmuyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarını ileri tarım teknolojileriyle buluşturan, üretimden işlemeye, depolamadan pazarlamaya kadar tüm süreçlerin birbiriyle entegre olduğu, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli bir tarımsal üretim ekosistemi inşa ediyoruz. Hedefimiz, kaynakların en verimli şekilde kullanıldığı, teknoloji ve yenilikçiliğin üretimin merkezinde yer aldığı, ülkemize uzun vadeli ekonomik ve sosyal fayda sağlayacak örnek bir yatırım modelini hayata geçirmek" ifadelerini kullandı.

'ÇOK DAHA KAPSAMLI'

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Jean Christophe Carret, teknik saha ziyareti sırasında yaptığı değerlendirmede, Dikili OTB'nin ölçeğinden, teknolojik altyapısından ve çok yönlü planlama yaklaşımından etkilendiğini ifade etti. Daha önce çok sayıda projeyi inceleme fırsatı bulduğunu belirten Carret, Dikili'de karşılaştığı yatırımın beklentilerinin ötesinde bir kapsam ve teknoloji düzeyine sahip olduğunu dile getirdi. Dikili OTB'yi Dünya Bankası'nın amiral gemisi projelerinden biri olarak nitelendiren Carret, projenin etkileyici ve gelecek vadeden niteliğine dikkat çekerek özellikle kadınların istihdama katılımını önceleyen yaklaşımı takdirle karşıladığını belirtti. Carret, böylesine kapsamlı bir projeye Dünya Bankası olarak destek vermekten büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.