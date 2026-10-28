Merkezefendi’de operasyon: Başkan ve eşine gözaltı

DENİZLİ'NİN Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Yeni Partili Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin dün sabah belediye personelleriyle birlikte 16 adreste arama gerçekleştirdikleri öne sürüldü. Operasyon kapsamında Doğan'ın yanı sıra gözaltına alınan belediye başkan yardımcıları Fatma Atıcı ve Hüdai Tirit ile Mali Hizmetler Müdürü Yurdagül Okkacı'nın evinde arama yapıldığı belirtildi. Merkezefendi Belediyesi'ne 15 Mayıs'ta da operasyon düzenlenmiş, 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet' suçlamalarıyla 13 kişi gözaltına alınmış, aralarında Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Operasyonun gerekçesi olarak belediyenin halk süt temini ile evcil hayvan mama makinelerine ilişkin ihale süreçlerine odaklandığı belirtilmişti. Denizli Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 10 gün önce gece polis Merkezefendi belediye binasında inceleme yapmıştı.