  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem SON DAKİKA: Bakan Kurum, Mansur Yavaş ile görüştü

SON DAKİKA: Bakan Kurum, Mansur Yavaş ile görüştü

Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundukları ve Bakanlığın görev alanına giren konuları görüşmek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi. Yavaş, görüşmenin ardından Bakan Kurum’a nazik kabulleri için teşekkür etti.

SABAH

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

SON DAKİKA: Bakan Kurum, Mansur Yavaş ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

SON DAKİKA: Bakan Kurum, Mansur Yavaş ile görüştü

Bakan Kurum sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi...

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı Bakanlığımızda kabul ettik. Başkentimizin ihtiyaçlarını, şehircilik alanındaki çalışmalarımızı ve önümüzdeki döneme ilişkin konuları değerlendirdik. Ankara'mız için ortak akılla çalışmaya, hemşehrilerimizin hayatına değer katacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz."

Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce Sayın Cumhurbaşkanına sunduğumuz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını ilgilendiren konuları görüşmek üzere Sayın Bakan Murat Kurum ile bir araya geldik. Nazik kabulleri için Sayın Bakan'a teşekkür ediyorum."

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA