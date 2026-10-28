TBMM Dışişleri Komisyonu, Mekke Anlaşması’nı kabul etti

TBMM Dışişleri Komisyonu dün yaptığı toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni ele alıp kabul etti. Anlaşmaya, Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'nin yanı sıra CHP'li milletvekilleri de destek verdi. Diğer partiler ise "ret" oyu kullandı. Dışişleri Bakan Yardımcı Levent Gümrükçü, anlaşma hakkında bilgi verirken milletvekillerinin soru ve eleştirilerini de yanıtladı. Gümrükçü, "Yeni üyelerin kabulüne açık bir anlaşma. İttifak önümüzdeki dönemde genişlemeyi öngörüyor. Mekke'ye yeni bir üyenin katılması söz konusu olduğu zaman bu da tabii ki TBMM'ye onayına sunulacaktır. İsrail ve Hindistan'ın da şu ana kadar anlaşmayla ilgili olumsuz bir açıklaması söz konusu olmamıştır. NATO'daki müttefiklerimiz tarafından hem bu bilgiler hem de Mekke İttifakı'nın sahip olduğu vizyon olumlu karşılanmış durumda" ifadelerini kullandı.