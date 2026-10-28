Tire-Belevi yolunda son düzlük

Tire-Belevi karayolunda son rötuşların tamamlanması için önemli bir aşama daha geçildi. Belevi gölünden başlayarak neredeyse Tire girişine kadar tamamlanan karayolunda geçtiğimiz günlerde en zorlu etaplardan biri olarak gösterilen Çayırlı köyü geçişi de hizmete açıldı. Karayolları 2.'nci Bölge Müdürlüğü'nün pazarlık usulüyle gerçekleştirdiği yaklaşık 631 milyon 521 bin lira maliyetli ihale, 536 milyon 810 bin liralık teklifle Ankara merkezli bir firmada kaldı.

350 GÜNDE BİTECEK

Sözleşmenin imzalandığı projenin en geç 350 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor. İhale kapsamında Tire- Belevi yolunun 0-20 kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde ve bağlantı yollarında toprak işleri, tesviye çalışmaları, sanat yapıları ve köprü inşaatları gerçekleştirilecek. Çalışmaların ardından Tire- Belevi arasındaki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Bölgenin, ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik bir diğer önemli talep ise Belevi gölü üzerinden otoyola doğrudan bağlantı sağlayacak köprüyol projesi oldu. AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu'nun, Belevi gölünden otoyola bağlantı sağlayacak viyadük yapılması yönündeki talepleri içeren dosyayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na sunduğu öğrenildi.