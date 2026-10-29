AK Parti’den Cumhuriyetin 103. yıl dönümü paylaşımı

AK Parti, Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümüne özel hazırladığı videoyla Türkiye'nin teknoloji alanında attığı öncü adımları ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemli kazanımlarını vurgulayarak, Cumhuriyet'in güçlü geleceğine ışık tuttu.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Cumhuriyet, her nesilde yeni eserlerle büyüyen ve Türkiye'nin geleceğine ışık tutan büyük bir mirastır. Cumhuriyet'imizin 103. yıl dönümü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.