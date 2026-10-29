Belçika’nın aradığı BARON yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Belçika'da önemli ve büyük kokain organizasyonlarından birinde yönetici pozisyonunda olduğu belirlenen ve uluslararası seviyede aranan S.G. isimli şahsın İstanbul'da yakalandığını duyurdu. S.G. İstanbul Narkotik polisince yürütülen operasyonda, Zeytinburnu'nda gözaltına alındı. Belçika adli makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Kurma" suçlarından difüzyonla uluslararası seviyede aranan S.G.'nin, Belçika'da kurduğu uluslararası uyuşturucu ağının organize suç örgütü elebaşılığını yaptığı tespit edildi. Şahsın, Kolombiya'dan 2 ton kokain sevkiyatını organize ettiği belirlendi.