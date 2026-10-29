Evlenecek çiftlere faizsiz kredide kapsam genişliyor

YENİ evlenecek gençlere sağlanan faizsiz kredi desteğinde 2027 yılı için yeni adımlar planlanıyor. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında 250 bin liraya kadar çıkan kredi desteğinin daha fazla gence ulaşması hedeflenirken, özellikle düşük ve orta gelir grubuna yönelik iyileştirmeler yapılacak. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nin kapsamının genişletilmesi planlanıyor.

DÜŞÜK GELİRE YÜKSEK DESTEK

BUNA göre özellikle düşük ve orta gelir grubundaki gençlerin desteklerden daha fazla yararlanabilmesi için projenin uygulama esaslarında iyileştirmeye gidilecek. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Ağustos 2026 itibarıyla evlilik hazırlığındaki 102 bin 327 çifte faizsiz kredi desteği sağlandı. Ocak 2026 itibarıyla artırılan faizsiz evlilik kredisi, çiftlerin yaş durumuna göre iki farklı tutarda uygulanıyor. Eşlerin her ikisinin de 18-25 yaş aralığında olması halinde 250 bin lira, en az birinin 26-29 yaş aralığında olması halinde ise 200 bin lira faizsiz kredi desteği veriliyor. Program kapsamında ailelere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin de yaygınlaştırılması öngörülüyor. Kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak ailelere sunulan eğitimlerin içeriği çeşitlendirilecek. Aile danışmanlığı hizmetleri geliştirilecek, rehberlik ve danışmanlık alanlarında uzmanlaşmaya yönelik çalışmalar yürütülecek.