Eylül ihracatı, Cumhuriyet tarihine adını yazdırdı

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, eylül ayı dış ticaret istatistiklerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Bolat, eylül ayında çift haneli artış hızıyla 103 yıllık Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci aylık ihracatına ulaşıldığını belirtti. İhracatın eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,3 artışla 25 milyar 967 milyon dolar olduğunu belirten Bolat, "Böylece çift haneli artış hızıyla 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci aylık ihracatına ve en yüksek eylül ayı ihracatına ulaşılmıştır. Bölgesel savaşlara ve küresel olumsuzluklara rağmen yılın 9 ayında ihracat yüzde 5,2 artarak 210 milyar 952 milyon dolarla rekor kırmıştır" değerlendirmesinde bulundu. Bolat, eylülde yıllıklandırılmış ihracatın geçen yıla göre yüzde 5,2 yükselişle 283,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti. Böylelikle Orta Vadeli Program'da bu yılın ihracat hedefinin eylülde yıllıklandırılmış olarak aşıldığını vurgulayan Bolat, eylül itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatının 14,1 milyar dolar arttığını ifade etti.