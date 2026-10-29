MSB: Mısır ile deniz yetki alanıyla ilgili anlaşabiliriz

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Aktürk, "Mısır ile de karşılıklı menfaatler doğrultusunda Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Anlaşma imzalamaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Mısır'ın ülkemizle böyle bir anlaşma imzalaması halinde, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden daha fazla deniz yetki alanına sahip olacağı değerlendirilmektedir. Ülkemiz, Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. Aktürk, 24 Ekim'de Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan İstihbarat Albay Sayit Gökgöz'e Allah'tan rahmet, ailesi ile millete başsağlığı diledi.