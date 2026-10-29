Özhelvacı: Hedefimiz güçlü demokrasi üreten ekonomi

CUMHURİYET'İN 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve gençlere yapılan yatırımın önemine dikkat çekti. En büyük güvencesinin gençler olduğunu dile getiren Özhelvacı, Cumhuriyet'in gençlere yalnızca bir gelecek değil, o geleceği şekillendirme sorumluluğunu da emanet ettiğini söyledi. Gençlerin nitelikli eğitime, geleceğin becerilerine, istihdam ve girişimcilik fırsatlarına erişiminin güçlendirilmesinin, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yapılabilecek en değerli yatırımlardan biri olduğunu ifade etti.

YENİ BİR KALKINMA DÖNEMİ

CUMHURİYET'İN 103. yılında hedeflerinin; demokratik kurumları güçlü, hukukun üstünlüğünü esas alan, gençlerin geleceğe umutla baktığı, kadınların ekonomik ve toplumsal yaşamın her alanında eşit fırsatlarla yer aldığı, bilimin ve aklın yol gösterdiği, üretimin ve girişimciliğin güçlendiği bir Türkiye olduğunu belirten Özhelvacı, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını ortak akılla, bilimle, emekle ve gençlerin enerjisiyle yeni başarı hikâyelerinin yazıldığı bir kalkınma dönemi olarak gördüklerini ifade etti. Mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anan Özhelvacı, Cumhuriyet'in 103. yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.