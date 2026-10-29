Şehit kızı Ada Su’ya doğum günü sürprizi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 8 Ocak 2016'da terörle mücadele operasyonları sırasında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam'ın kızı Ada Su, 11 yaşına okulunda düzenlenen özel etkinlikle girdi. Şehit Sağlam'ın emaneti Ada Su Sağlam, etkinlikte hem duygulandıran hem de yüzünü güldüren bir sürprizle karşılaştı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, küçük kızın bu özel gününü unutulmaz kılmak için harekete geçti. Ada Su'nun eğitim gördüğü Kızılcaköy Şehit İdris Atalan Ortaokulu'nda düzenlenen kutlamada pasta kesildi, hediyeler verildi, minik kızın mutluluğuna öğretmenleri ve arkadaşları da ortak oldu.

TOGG İLE ŞEHİR TURU

Jandarmanın sürprizi, küçük kızın doğum gününü sıradan bir kutlamanın ötesine taşıdı. Ekiplerin Ada Su'ya hazırladığı sürprizler pasta ve hediyeyle sınırlı kalmadı. Küçük kız, yerli otomobil TOGG ile şehir turuna çıkarıldı. Kendisi için hazırlanan bu özel anlarla unutulmaz bir gün yaşayan Ada Su'nun mutluluğu gözlerinden okundu. Jandarma tarafından yapılan paylaşımda, etkinliğin amacının şehit Tolga Sağlam'ın aziz hatırasını yaşatmak ve ailesine yalnız olmadıklarını hissettirmek olduğu vurgulandı. Paylaşımda, şehit ailelerine gösterilen vefanın devletin ve milletin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekilerek, Ada Su'nun doğum günü kutlamasının bu bağlılığın anlamlı bir örneği olduğu ifade edildi.