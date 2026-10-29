Türk Devletleri Ankara’da buluşuyor

Türk dünyasının liderleri, Başkan Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde bugün Ankara'da bir araya gelecek. Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) 13. Devlet Başkanları Zirvesi, 30 Ekim'de "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlenecek. Zirve, Türk devletleri arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve ortak hedeflerin somut adımlara dönüştürülmesi açısından önem taşıyor.Zirvede, teşkilat bünyesindeki mevcut iş birliklerinin yanı sıra geleceğe yönelik ortak projeler ve bölgesel- küresel gelişmeler değerlendirilecek. Siyasi ilişkiler, ticaret ve yatırım, ulaştırma ağları, enerji güvenliği, dijital dönüşüm, kültürel ve insani ilişkiler ile teşkilatın kurumsal yapısının güçlendirilmesi öne çıkan başlıklar arasında yer alacak. Türk dünyasının ekonomik potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi, ülkeler arasındaki ticaretin geliştirilmesi ve bağlantısallığın artırılması da zirvenin öncelikli gündem maddeleri arasında bulunuyor. Türk Dünyası 2040 Vizyonu doğrultusunda ortak hedeflerin ilerletilmesi ve iş birliğinin kalıcı mekanizmalarla güçlendirilmesi amaçlanıyor.

CAPAROV'A ALİ NİŞANI

Ankara Zirvesi, teşkilatın dönem başkanlığının Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçecek olması bakımından da ayrı bir önem taşıyor. Liderlerin, toplantı sonunda Ankara Bildirisi'nin yanı sıra iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çeşitli karar ve belgeleri kabul etmeleri öngörülüyor. Davetlileri sergi salonuna girişte Millî Savunma Bakanlığı Mehteran Takımı karşılayacak. Salon girişinde 16 Türk devletini temsil eden askerler ve bayraklar yer alacak. Başkan Erdoğan'ın hitabının ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a Türk Dünyası Âli Nişanı tevcih töreni düzenlenecek. Törenin ardından Caparov da davetlilere hitap edecek. Programda ayrıca Erdoğan, Caparov'a, Ali Şir Nevai Ödülü'nü takdim edecek.