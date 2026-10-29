Yerli kalp-akciğer makinesi hizmette

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, yerli ve milli imkanlarla üretilen kalp-akciğer makinesinin üç hastanede toplam 57 hastada başarıyla kullanıldığını bildirdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, dünyada yalnızca 4 ülkenin üretebildiği kalp-akciğer makinesinin Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretildiğini belirten Memişoğlu, "Türkiye Üretti: Yerli teknolojiyle 57 hastaya şifa. Tamamen yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz Kalp-Akciğer Makinemizi, üç hastanemizde toplam 57 hastamızda başarıyla kullanarak şifa yolculuklarına eşlik ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, üreten ve sağlıkta kendi teknolojisini geliştiren bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.