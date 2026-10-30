Başkan Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov’la görüştü

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Liderler, Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ikili ilişkilere ticaret, yatırım, enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere her alanda ivme kazandıracak adımlar atmamızın önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkmenistan'ın Türk Dünyası'na katkılarının takdire şayan olduğunu, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında da iş birliğimizi kuvvetlendirmeyi arzu ettiğimizi belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Lideri Berdimuhammedov'u Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.

SADIR CAPAROV İLE GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 13'üncü Zirvesi sonrası ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Caparov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin girişinde karşıladı. Başkan Erdoğan ve Caparov, Türk ve Kırgız bayrakları önünde fotoğraf çektirdi, tokalaştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan da hazır bulundu.