Parola sakin kalmak

PLANA SADIK OLUNMALI Son iki deplasmanından galibiyetle ayrılan Göztepe'nin bu sonuçlarla önemli bir özgüven kazandığını kaydeden Kantürk, sarı-kırmızılıların aynı mücadeleci kimliği Fenerbahçe karşısında da sahaya yansıtması gerektiğini dile getirdi. Deplasmanda kazanmanın takıma moral verdiğini belirten Kantürk, oyuncuların bu motivasyonu doğru kullanmasının önemli olduğunu ifade etti. Özellikle maçın kritik anlarında sakin kalmanın ve gereksiz hatalardan kaçınmanın önemine işaret eden Kantürk, Göztepe oyuncularının Stoilov'un oyun planına sadık kalması halinde rakibine zor anlar yaşatabileceğini söyledi.





BELİRSİZLİK FIRSAT OLABİLİR

Fenerbahçe'de yaşanan teknik direktör belirsizliğinin ve Dirk Kuyt'la maça çıkacak olmasının Göztepe adına bir fırsata dönüşebileceğini ifade eden Kantürk, İzmir temsilcisinin bu durumu iyi değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. Rakibin yaşadığı belirsizlikten yararlanabilmek için sahada kararlı bir oyun sergilemenin önemine dikkat çeken Kantürk, Göztepe'nin mücadele gücünü ve takım oyununu ön plana çıkarması gerektiğini belirtti. Sarı-kırmızılıların güçlü rakibi karşısında sahaya inanarak çıkması gerektiğini kaydeden Kantürk, özellikle hücumdaki etkinliğin ve doğru baskının sonuca ulaşmada önemli rol oynayacağını dile getirdi. Son iki deplasmanında kazanan Göztepe'nin bu performansını Fenerbahçe karşısında da sürdürme potansiyeline sahip olduğunu belirten Kantürk, İzmir ekibinin bu zorlu mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılmasının sürpriz olmayacağının altını çizdi.